We horen niet vaak over Wales. Het is niet zo dichtbij van Frans-Vlaanderen (ongeveer 5u als u met de auto door de kanaaltunnel gaat), maar het is zeer de moeite waard om naar toe te gaan en niet enkel vanuit een toeristisch standpunt.

Nadat u op de M4 over de “River Severn” hebt gereden, ziet u direct het volgende verschijnen “Croeso i Gymru” met andere woorden “Welkom in Wales” en vanaf dit punt is de hele verkeerssignalisatie tweetalig.

Om meer te leren over de geschiedenis van Wales, kunt u best naar Saint Fagans National History Museum of “Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru” gaan. En ja, het hele cultuuraanbod in Wales is tweetalig. Ieder museum, kasteel … heeft zijn naam in beide talen zoals het ook het geval is voor alle communicatie zoals de brochures, de websites …

Als u Saint Fagans bezoekt, maakt u een grote kans om Welsh te horen niet vanuit de mond van oude mensen maar vanuit die van jonge leerlingen vanuit tweetalige scholen die op hun beurt de uitleg van hun professoren in het Welsh krijgen.

Als u Cardiff wenst te bezoeken, kunt u best uw auto in een “Parcio a Theithio” (zo staat het op het buskaartje) of een Park & Ride achterlaten. Ja, DK Bus heeft wat achterstand wat betreft de tweetaligheid.

Op weekend gaan betekent niet alleen cultuur maar ook shopping. En daar staat ook alles in 2 talen, van de winkelcentra en hun websites tot aan de supermarkten zoals hieronder bij Tesco.

Na een lange dag, zal u eventjes op het hotel willen uitrusten en waarom niet TV kijken, en tussen de zenders staat BBC Cymru volledig in het Welsh.

Wales gebruikt zijn cultuur en zijn identiteit om zich te promoten en dat met succes. Frans-Vlaanderen zou perfect in staat zijn om hetzelfde te doen. Er zijn al initiatieven zoals die van Jean Pierre Decool (voor de tweetalige signalisatie op de autosnelwegen in Frans-Vlaanderen) en Flandres TV (met de hoop dat ze in de toekomst TV programma’s in het Frans-Vlaams zullen uitzenden) die moeten aangemoedigd worden.

De dromen van tweetaligheid en van een culturele heropleving in Frans-Vlaanderen zijn best realistisch zoals Wales het kan bewijzen, al moeten daarvoor de initiatieven en de moed er wel zijn.