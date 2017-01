In Frans-Vlaanderen, wordt er de laatste tijd steeds meer door middel van affiches, leaflets, stands enz gecommuniceerd voor een tweetalige signalisatie Frans/Vlaams wat op zich niet verkeerd is. Wat wel raar is, is dat het in het Nederlands wordt gedaan !

Voor wie een van de talen of beide talen spreekt, klopt het niet en voor beide talen is het niet goed, waarom?

Omdat, het Frans-Vlaams en het Nederlands zijn twee verschillende talen. Het Nederlands is de officiële taal in Nederland en in België. Het Frans-Vlaams is een variant van het West-Vlaams. Het West-Vlaams is op zijn beurt een van de vijf Vlaamse dialecten die in België wordt gesproken. In tegenstelling tot in Frankrijk, genieten de Vlaamse dialecten in België van geen enkele officiële erkenning. Als u niet overtuigd bent, kunt u de taalfiches van Den Draed raadplegen.

Omdat, het Nederlands en het “Vlaams” met elkaar mengen een techniek van de Franstalige pers en politici in België is om het belang en het imago van de Belgische Vlaamse gemeenschap te beschadigen. Deze menging wordt op zijn beurt gebruikt door onwetende journalisten uit Parijs en uit Rijsel. Dat de Frans-Vlamingen dezelfde fout maken is echt lomp.



Omdat het Nederlands en het Frans-Vlaams met elkaar mengen voor teleurstelling zal zorgen bij wie een van de twee talen zal leren. Mensen die het Nederlands leren om in de fabrieken in West-Vlaanderen te werken of om hun wortels te ontdekken zullen even zo teleurgesteld zijn als de mensen die het Frans-Vlaams leren om voor een administratieve functie in een Belgisch of een Nederlands bedrijf te solliciteren. Hun teleurstelling zal als consequentie hebben dat die mensen slechte reclame voor de cursussen zullen maken.



Omdat het Nederlands en het Frans-Vlaams met elkaar mengen het kamp van de mensen die tegen de tweetalige signalisatie zijn zal versterken. Hun waardeloze argument is “in België staat alles in het Vlaams en niks in het Frans, waarom zouden wij borden in het Vlaams zetten”. In België, staat de signalisatie natuurlijk in het Nederlands en niet in het Vlaams wat aan de taalwetgeving beantwoord die door beide delen van België werd goedgekeurd.



Omdat het Nederlands en het Frans-Vlaams met elkaar mengen het kamp van de mensen die gewoon tegen het Frans-Vlaams zijn zal versterken. Ze kunnen dan prima het argument gebruiken “als we het Frans-Vlaams toelaten, zullen wij de Belgische toestand krijgen”, wat natuurlijk niet klopt. Zeker omdat de Belgische toestand vergroot is door de parijse journalisten die niks van de situatie kennen, die een simpel “copy en paste” van de Belgische Franstalige kranten maken en die vooral bang zijn om hun invloed te verliezen en dat niet enkel in Frans-Vlaanderen maar ook in Bretagne, Elzas, Frans-Catalonië …



Omdat het Nederlands en het Frans-Vlaams met elkaar mengen voor verwarring naar buiten toe zal zorgen en negatieve effecten kan hebben Bv. op het toerisme. Waarom zouden Belgische-Vlamingen, Nederlanders of andere Fransen naar Frans-Vlaanderen gaan als alles in het Nederlands staat? Waar is de charme van Frans-Vlaanderen te vinden? Ze kunnen prima naar/in Belgisch Vlaanderen of naar/in Nederland gaan/blijven.

Zoals in Bretagne met het “office public de la langue bretonne” en “ai ta”, heeft Frans-Vlaanderen 2 steunpilaren nodig: