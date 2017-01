Sinds 1954 komt Flor Barbry’s ieder jaar met een nieuw humoristisch toneelstuk in het Frans-Vlaams.

Dit jaar, gaat het verhaal van ‘t Kruus van ‘n Coin Perdu over enkele van die ‘straffe’ volksfiguren, de bazin en enkele vaste klanten van zo’n vrolijk estaminet. Het fictieve gehucht de Coin Perdu, is gesitueerd nabij de ‘Schreve’, recht tegenover het kruisbeeld van Onzen Lieven Heere van ’n Coin Perdu en het Big Cross Military Cemetery .

Een hedendaagse historie over twee zussen, enkele stamgasten en …. een kruis en een Brits kerkhof. Een verhaal waarin zowel haat als solidariteit uitmonden in spannende, humoristische en soms ook ontroerende taferelen. Over de Grote Oorlog die herdacht wordt, de kleine oorlog die mensen soms voeren, en het kruis van Onzen Lieven Heere, die zich zorgen maakt. De vrede zij met u…

‘De tekst van ‘t Kruus van ‘n Coin Perdu is van de hand van Roland Delannoy.

Klik hier voor de speelkalender