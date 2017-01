We hebben dus:

Een nieuw eco-systeem dat aan het ontstaan is

Nieuwe manieren om projecten te financiëren

Nieuwe manieren om een efficiënte druk op de politici te oefenen.

Zoals het geval in Bretagne is, moeten we dus synergie binnen het eco-systeem creëren die genoeg efficiënt is, een paar ideeën?

Frans-Vlaamse lessen via Flandres-TV uitzenden en financieren met reclame van lokale bedrijven.

“Geen reclame” sticker in het Frans en het Frans-Vlaams maken en verkopen.

Tweetalige tekstplaatjes zoals “duwen”, “trekken”, “toilet”, “nooduitgang” … aan winkels en horecazaken verkopen. Dankzij websites zoals signomatic, is het makkelijk om naamplaatjes te maken.

…..

Dit soort initiatieven zorgt aan de ene kant voor een uitbreiding van de aanwezigheid van de taal en aan de andere kant voor financiële inkomsten.

Naast deze zullen er ook op lange termijn andere initiatieven moeten komen zoals bv. het oprichten van Frans-Vlaamse politieke partijen. De Bretagne en de Elzas hebben wel al hun eigen partijen met Strollad Breizh en Unser land.